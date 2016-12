Trouverez-vous les jambes de la fille du milieu?

ADVERTISEMENT

Des milliers d'utilisateurs de Reddit tentent de décrypter une photo publiée par un internaute depuis trois jours. Dimanche, un certain "Jr0d7771" a partagé une illusion d'optique sur Reddit et plus de 6000 personnes l'ont vue depuis.

Sur la photo, on peut voir six jeunes femmes assises sur un canapé. Jusqu'ici rien d'anormal. Sauf, que si l'on s'y attarde un peu plus, on peut remarquer qu'il manque quelque chose: il n'y a que cinq paires de jambes pour six jeunes femmes.

Reste ensuite à résoudre une deuxième énigme: est-ce la deuxième ou la troisième fille à qui il manque une paire de jambes?

Heureusement, il semblerait qu'un internaute ait trouvé la solution. Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, un certain "Fallthrough" a pris soin de relier chaque jeune femme à sa paire de jambes. On peut ainsi voir qu'aucune des jeunes femmes présente sur la photo n'est estropiée puisque les jambes de la deuxième jeune femme en partant de la gauche ont été soigneusement cachées derrière celles de ses amies (cercle bleu). En revanche, le cercle jaune qui relie le haut du corps de la cinquième jeune femme avec les jambes de la sixième jeune femme est une petite plaisanterie.