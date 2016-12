ADVERTISEMENT

Des cadeaux, un chat, un peu trop de joie et plusieurs points de suture. Le déballage des cadeaux ne s'est pas passé comme prévu pour cette famille américaine. Le soir de Noël, alors qu'ils ouvraient leurs cadeaux, les Woodard ont vu cet instant de bonheur quelque peu gâché par... le chat.

Ce dernier, nommé Magneto, n'a en effet pas apprécié la trop grande excitation de l'un de ses maîtres, Andrew, devant sa toute nouvelle PS4. Il lui a donc sauté à la gorge, lui écorchant le crâne, la nuque et lui déchirant l'oreille.

Une amie de la famille, Jessica Freeman, a posté sur Facebook une vidéo de l'instant en question et quelques photos.







"Voici à quoi ressemble de la joie pure. Et la terreur aussi. Joyeux Noël!, légende Jessica Freeman avant de préciser: Cela a donné lieu à une visite chez le médecin et des points de suture. Nous aimons [Andrew] et espérons vraiment qu'il se sent mieux. C'est juste agréable d'être capable d'en rire avec vos meilleurs amis".

La victime de cette attaque surprise, Andrew Woodard, voulait apparemment plaisanter en surjouant la surprise et l'excitation face à son cadeau de Noël. A tel point que Magneto s'est senti dans l'obligation de le calmer.

Le post Facebook a été aimé près de 600 000 fois en 4 jours. Il a également provoqué un tollé incompréhensible de la part des protecteurs des chats, dénonçant des violences envers le félin. C'est pourtant bien Andrew qui s'est fait malmené.

"Ce chat vit dans une bonne maison. Il est idiot ou abruti. Ce n'est pas la seule personne qu'il a attaqué. Il n'a pas été "provoqué" [...] Il n'a pas été "surpris". Vous pouvez clairement le voir marcher calmement et planifier son attaque", a argué Jessica Freeman en mettant à jour son post.

Magneto le chat ninja se porte quant à lui très bien, comme le montre la dernière photo de la publication.

VOIR AUSSI:

Close  Si vous aimez les chats, vous vous reconnaîtrez dans ces dessins sur  

«Les chats ont le pouvoir. Je ne fais que vivre ici.»

«Si je crois en l'amour au premier regard? Absolument! Je tombe amoureuse de tous les chats que je vois.»

«Ce moment étrange lorsque votre animal vous fixe tandis que vous vous habillez.»

«Laisse ton ordinateur et nourris-moi!»

«J'ai miaulé jusqu'à ce que l'humain se réveille. Je n'ai besoin de rien. Je m'ennuie, c'est tout.»

«Se lever. Être formidable. Dormir. C'est ce que je fais.»

«Les chats font tomber des objets, car ils étudient la gravité. Ils ne sont pas malfaisants, ce sont des scientifiques.»

«Chaque voyage me rend coupable.»

- Meow. - Oui, je sais...

«Quand quelqu'un vous dit qu'il déteste les chats.»

«Pourquoi les sorcières n'ont que des chats noirs.»

«Chaque année, c'est la même histoire. Tu me déguises de cette façon et tu te demandes après pourquoi je fais tomber le sapin de Noël.»  Partager  Tweeter  ✖ PUBLICITÉ Partager ✖ fermer Image affichée

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter