Les célébrités rendent hommage à Carrie Fisher

Le décès de l'actrice Carrie Fisher a dévasté Hollywood mardi. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de sa mort, de nombreuses célébrités lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Son acolyte de Star Wars, Mark Hamil, a partagé une vieille photo de son amie et lui, ajoutant qu'il était «sans mots».

L'interprète du robot C-3PO a aussi exprimé sa tristesse. Samedi, il avait déclaré que tout ce qu'il voulait pour Noël, c'était de voir la princesse Leia lui revenir en pleine forme.

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad. — Anthony Daniels (@ADaniels3PO) 27 décembre 2016

Je pensais avoir eu ce que je voulais sous le sapin. Je ne l'ai pas eu. Malgré toutes les pensées et les prières. Je suis très, très triste.





Même Chewbacca s'est mis de la partie.

There are no words for this loss. Carrie was the brightest light in every room she entered. I will miss her dearly. pic.twitter.com/GgIeYGeMt9 — Peter Mayhew (@TheWookieeRoars) 27 décembre 2016

Il n'y a pas de mots pour exprimer cette perte. Carrie était la lumière la plus brillante dans chaque pièce où elle entrait. Elle va me manquer terriblement.





L'humoriste Steve Martin a quant à lui avoué avoir eu le béguin pour elle.

When I was a young man, Carrie Fisher was the most beautiful creature I had ever seen. She turned out to be witty and bright as well. — Steve Martin (@SteveMartinToGo) 27 décembre 2016

Quand j'étais un jeune homme, Carrie Fisher était la plus belle créature que j'aie jamais vue. En plus, elle était drôle et intelligente.





Seth MacFarlane, créateur de la série animée Family Guy - dans laquelle Fisher interprétait la patronne de Peter Griffin - lui a aussi rendu hommage.

Carrie Fisher was smart, funny, talented, surprising, and always a hell of a fun time to be around. Family Guy will miss her immensely. — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) 27 décembre 2016

Carrie Fisher était intelligente, drôle, talentueuse, surprenante et on avait toujours beaucoup de plaisir avec elle. L'équipe de Family Guy va énormément s'ennuyer d'elle.





L'acteur Stephen Fry a quant à lui choisi de partager une photo des «trois dernières choses» que lui avait offertes son amie: une figurine de Jane Austen, un patch de «dick-orette» pour les personnes dépendantes au sexe et un écriteau sur lequel on peut lire «Entrez, nous sommes des trous de culs.»

She loved to give one the oddest and most randomly silly presents. These are the last three things she gave me. #CarrieFisher pic.twitter.com/qmI7YWqlZ6 — Stephen Fry (@stephenfry) 27 décembre 2016

Elle adorait offrir des cadeaux étranges et ridicules. Voici les trois dernières choses qu'elle m'a offertes.





Ils ont d'ailleurs été très nombreux à souligner son sens de l'humour et sa joie de vivre.

I'm deeply saddened to learn of the death of Carrie Fisher. I will miss our banterings. A wonderful talent & light has been extinguished. — William Shatner (@WilliamShatner) 27 décembre 2016

Carrie Fisher has passed, she was funnier&smarter than anyone had the right to be. Sail On Silver Girl. Condolences Debbie & Billie

R.I.P. — Whoopi Goldberg (@WhoopiGoldberg) 27 décembre 2016

.@CarriefFisher was a brilliant writer, actor, and friend. She was so much fun. I can't believe she's gone. https://t.co/wpxGvBWA0b — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 27 décembre 2016

Une chose est certaine, cette icône féministe drôle, combative et talentueuse va manquer à beaucoup de monde!