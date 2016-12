ADVERTISEMENT

On n'enterre pas Britney Spears aussi facilement. Lundi 26 décembre, la toile était secouée par une nouvelle terrifiante lancée par le compte officiel Sony Music Global: "Britney Spears est morte".

Au lendemain du décès de George Michael, cette annonce aurait été un terrible coup dur... si elle avait été vraie. Plus de 40 minutes plus tard, Sony a rectifié le tir en effaçant les tweets et en affirmant que son compte a été "compromis".

Si Sony a mis presque une heure à réagir, Britney Spears en a elle mis plusieurs avant de se rendre compte qu'elle était officiellement morte sur le réseau social. Elle a évidemment tenu à rassurer ses 50 millions de fans en tweetant un montage photos plein d'humour.

Don't underestimate the power of Charlie's 👼 pic.twitter.com/vy0PyEGoAj — Britney Spears (@britneyspears) 26 décembre 2016

Sur les quatre clichés, elle prend la pose en mimant une arme à feu et en faisant la grimace. "Ne sous estime pas la puissance de Charlie's Angel", légende-t-elle en faisant référence aux "Anges" de "Charlie et ses drôles de dames".

Dans la série des années 70, Farrah Fawcett, Jaclyn Smith et Kate Jackson se sortaient toujours indemnes des missions périlleuses confiées par leur mystérieux patron Charlie. Britney Spears aussi s'en sort visiblement très bien pendant ces fêtes de Noël.