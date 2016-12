Ne lavez pas, n'exfoliez pas et n'hydratez pas votre visage plus fréquemment pour tenter de vous débarrasser des points noirs. Cela ne fera qu'irriter la peau et empirer le problème.

Lavez votre visage deux fois par jour en utilisant un nettoyant doux pour les peaux grasses qui contient de l'acide salicylique. L'acide salicylique déloge les pores et, si utilisé régulièrement, il aidera à prévenir d'autres points noirs. Cela dit, un tel régime peut assécher la peau, donc n'hésitez pas à vous hydrater en profondeur.

L'exfoliation est la clef pour déloger les pores et prévenir la congestion qui cause les points noirs. Exfoliez-vous une ou deux fois par semaine si vous utilisez un exfoliant plus "dur" ou une brosse mécanique pour visage.

Évitez les produits pour traiter l'acné disponibles en vente libre qui contiennent du peroxyde de benzoyle. Il est efficace pour faire disparaître les boutons, mais peut aussi assécher votre peau.

Créez votre propre exfoliant à la maison en mélangeant du bicarbonate de soude et du citron ou du miel et de la cannelle. Le citron exfolie et nettoie la peau, alors que le miel combat l’acné grâce à ses propriétés antibactériennes. Le bicarbonate de soude et la cannelle travaillent à réduire l’excès d’huile, de saleté et de bactéries présent dans les pores.

Aussi tentant que ça puisse paraître, évitez de toucher à vos points noirs. Tenter de les faire éclater peut endommager la peau et causer des cicatrices.

Si vous voulez absolument vous faire enlever vos points noirs, faites-les extraire professionnellement dans un salon d’esthétique ou chez un dermatologue. Évitez les extracteurs vendus en magasins, qui pourraient causer des cicatrices.

Les cheveux gras et les produits gras pour les cheveux peuvent ajouter de l’huile et de la saleté à votre visage, tout comme les doigts et les écouteurs d’ailleurs.

Attachez vos cheveux avant d’aller au lit, gardez vos mains en dehors de votre visage et encore une fois, ne touchez pas vos points noirs! Aussi, n’oubliez pas de nettoyer votre téléphone et vos pinceaux à maquillage.

Ces bandes peuvent aider à déloger les points noirs, mais elles ne s'attaquent pas à la source du problème, soit qu’ils reviennent encore et encore. Les bandes de nettoyage pour les pores peuvent aussi endommager la peau et causer de l’irritation.

Un masque d’argile peut faire des miracles pour déloger les impuretés. Vous pouvez acheter des masques à base d’argile dans la plupart des pharmacies. Vous pouvez aussi faire votre propre masque en mélangeant de l'argile de bentonite, de l’eau, du vinaigre de cidre ou du yogourt.

Faites de votre mieux pour ne pas stresser. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais il semblerait qu’il y ait une connexion entre le stress et les boutons. Le stress peut aussi vous rendre plus enclin à toucher à vos points noirs.