1-Éviter de crouler sous la pression Débuter l’année d’une certaine manière parce qu’on se sent obligé, c’est bien mal l’entamer. Une liste de résolutions ne fait que mettre une pression inutile sur nos épaules. Une pression qui empirera avec les mois qui passent et les déceptions qui s’accumulent.

2-Privilégier une approche positive Pourquoi ne pas commencer l’année de façon positive plutôt que de dresser une liste de résolutions qui nous empêchera de faire ceci ou de manger cela. Si l’on tient à prendre une résolution en 2015, on opte pour quelque chose de positive et d’amusant comme «jouer plus souvent dehors » ou « assister à plus de concerts ».

3-Laisser libre cours à son esprit de contradiction Juste pour le simple plaisir de ne pas faire comme tout le monde, on fait à sa tête, on choisit de ne pas prendre de résolution et on le dit haut et fort.

4- Démarrer l’année avec optimiste Omettre de prendre des résolutions qui sont souvent irréalistes), c’est se permettre de sans la commencer l’année sagement, en s’évitant un ou plusieurs échecs.

5-S’éviter de perdre temps et argent S’inscrire au gym, s’acheter des accessoires, courir les cours de ceci et de cela, prendre tant de temps à se décider, puis se trouver toutes sortes d’excuses pour, finalement, ne pas y assister… Certaines résolutions nous font parfois perdre temps et argent (alors que l’on savait très bien, au départ, que ce serait le cas !)

6-Se laisser la chance d’être imparfait Ce n’est pas parce que l’on change d’année sur le calendrier que l’on se doit d’être soudainement parfait. Et si, cette année, on se donnait le droit d’être qui l’on est : imparfait mais heureux.

7-Trouver une motivation plus saine Débuter une activité ou un sport parce qu’on se l’impose soi-même, et non parce qu’on en a réellement envie, n’est certainement pas la plus saine des motivations.

8- Privilégier de se donner des objectifs tout au long de l’année Se donner de plus petits objectifs, tout au long de l’année, sera moins pesant et moins souffrant que de dresser une liste de résolutions en janvier. Des objectifs modestes et réalisables au contraire de résolutions impossibles à tenir.

9-Se laisser la chance de réussir (sans pensée magique) Parce qu’une liste de résolutions contient généralement plusieurs points qui sont en fait des rêves (voire des missions impossibles), cela laisse peu de chance de réussite en une seule année. Vaut mieux être indulgent avec soi-même et se laisser la chance de les réaliser, un à la fois et après plusieurs années de travail.