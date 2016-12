ADVERTISEMENT

Tous ses proches le savaient et certains de ses admirateurs s'en doutaient avant qu'il ne le révèle lui-même: George Michael était homosexuel. Le chanteur décédé le 25 décembre d'une crise cardiaque, a même fini par devenir une icône et un défenseur de la cause gay. Il a cependant mis plusieurs années à aborder le sujet publiquement. C'est par ailleurs un incident survenu à Los Angeles en avril 98 qu'il l'a forcé à en parler.

Après avoir été piégé par un policier en civil dans les toilettes publiques à Los Angeles, George Michael a vu son orientation sexuelle exposée dans la presse du monde entier. Le chanteur qui n'avait jamais caché qu'il était homosexuel et qui était connu pour fréquenter des femmes dans les années 80, n'avait jamais évoqué son homosexualité en public.

Et selon lui, le scandale généré par son arrestation a été un moyen détourné de se libérer de ce secret de polichinelle. "Quand j'y repense, je crois que j'avais hâte d'en parler", avait expliqué l'artiste sur le divan de la présentatrice américaine Oprah Winfrey. Il évoquait alors son homosexualité devant le public américain pour la première fois, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article.

George Michael avait pourtant découvert son homosexualité à l'âge de 19 ans. Alors au sommet de sa gloire, il lançait tout juste sa carrière solo avec le titre "Faith" et l'album du même nom qui s'est écoulé à plus de 25 millions d'exemplaires dans le monde. Il avait été dissuadé par ses amis d'annoncer son orientation sexuelle à ses parents et avait renoncé.

Quelques années plus tard, le chanteur avait simplement eu peur de la réaction des médias et avait préféré préserver sa vie intime.

