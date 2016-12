ADVERTISEMENT

À bord de la Station spatiale internationale, les astronautes ont aussi fêté Noël. Au menu : langue de boeuf Lucullus au foie gras truffé, suprême de volaille au vin jaune et morilles et pressé de pain d‘épice aux fruits exotiques pour le dessert. Des plats préparés par deux chefs étoilés français Alain Ducasse et Thierry Marx. Les plats des astronautes, même les “gastronomiques”, sont le plus souvent thermostabilisés, déshydratés ou stérilisés.

