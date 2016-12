ADVERTISEMENT

OTTAWA – Le refus du premier ministre Justin Trudeau de nommer un lieutenant québécois au sein de ses troupes et sa décision de s’autoproclamer le «général du Québec» est l’une de ses «grandes erreurs», soutient le député conservateur Gérard Deltell. Et il n'est pas le seul à penser ainsi.

Lors d’une entrevue de fin d’année avec le Huffington Post Québec, l’ancien élu à l’Assemblée nationale estime que le gouvernement fédéral a besoin de «personnalités fortes» pour servir de «courroie d’arrimage» entre les intérêts des provinces et ceux d’Ottawa, comme c’est le cas depuis des décennies.

Le père du premier ministre, Pierre Elliott Trudeau, avait Marc Lalonde à ses côtés pour gérer les dossiers du Québec. Jean Chrétien et Paul Martin ont chacun eu leurs lieutenants. Stephen Harper avait nommé tour à tour Lawrence Cannon, Christian Paradis et Denis Lebel pendant son temps au pouvoir.



L'ancien premier ministre Paul Martin et son lieutenant du Québec, Jean Lapierre. (Photo: Reuters)

En nommant ses ministres, en novembre 2015, Justin Trudeau a décidé de rompre avec la tradition et de laisser tomber le rôle de lieutenant.

«Parmi les grandes erreurs de M. Trudeau, ça a été de penser qu’il était le général en chef du gouvernement au Québec, avance Deltell. Désolé, mais le premier ministre s’occupe de l’ensemble du Canada et il doit avoir des gens forts dans chacune des provinces.»

«Le fait que M. Trudeau se pense plus fort que tout le monde, d’abord, ça démontre son égoïsme absolument imbuvable – littéralement imbuvable – mais on en voit les effets», juge-t-il.

Questionné à ce sujet à RDI, plus tôt ce mois-ci, le premier ministre a balayé du revers de la main les critiques à l’endroit de son gouvernement, qui tarde à prendre une décision au sujet de Bombardier et qui a dû reculer sur le projet de loi C-29 qui pénalisait les consommateurs au Québec.

Il écarte toujours l’idée de nommer une personne qui représentera les intérêts du Québec. «Au contraire, on a 40 lieutenants du Québec forts, a fait valoir Trudeau. On a des députés extrêmement bien ancrés dans leur comté qui entendent les préoccupations des gens.»



Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard, aux côtés de Justin Trudeau. (Photo: Reuters)

Ce printemps, il avait lancé, à la blague: «À quoi ça sert, d’avoir un lieutenant du Québec quand t’as un général du Québec?» pour justifier sa décision. Encore aujourd’hui, le chef du NPD Thomas Mulcair pense que cette déclaration démontre «l’arrogance suprême» du premier ministre.

«Le generalissimo Trudeau a besoin de quelqu'un pour veiller aux intérêts du Québec qui passent constamment en-dessous du radar en ce qui concerne les 40 députés soi-disant québécois. Ils ne font rien», a tranché Mulcair, peu avant le congé des Fêtes.

Des dossiers à la traîne?

Le premier ministre a décidé de ne pas nommer des ministres d’État responsable des organismes de développement régional au pays, comme certains de ses prédécesseurs, mais a décidé de tout regrouper sous la bannière de son ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains.

L’attaché de presse du ministre Bains, Philip Proulx, dit que ce changement permet une meilleure coordination et une meilleure communication entre les six agences de développement. Il maintient que rien n’a changé sur le terrain concrètement.

Mais Gérard Deltell n’est pas convaincu que ce changement est pour le mieux. Il croit toujours que le Québec a besoin d’un lieutenant désigné qui se fera le porte-parole des besoins de la province.



Le ministre Bains est responsable du développement des régions. (Photo: PC)

«J’aime beaucoup M. Bains. Le ministre est un homme honnête et sincère. Mais c’est un gars de Mississauga. Il ne comprend pas la différence entre Sherbrooke et Trois-Rivières. Nous autres, les Québécois, on sait c’est quoi la différence», dit-il.

Thomas Mulcair, pour sa part, dénonce «(l’)incompétence» et «l’incurie» des libéraux dans des dossiers de haute importance pour la province, comme l’importation de lait diafiltré qui fait mal aux producteurs laitiers ou encore la crise sur le bois d’œuvre qui s’amorce avec les États-Unis.

Le chef par intérim du Bloc québécois, Rhéal Fortin, ne pense pas qu’un lieutenant québécois changerait grand-chose à la situation actuelle.

«Je pense que le Québec a besoin de gens qui s’occupent de ses intérêts, de ses valeurs, de la défense de la nation québécoise. M. Trudeau a fait la preuve, au cours de la dernière année, qu’il n’était pas en mesure de le faire. Ses 40 députés ont fait la preuve qu’ils n’étaient pas non plus, eux, en mesure de le faire.»

«Il peut bien nommer le lieutenant qu’il voudra, mais à mon avis, le résultat va être le même», a-t-il laissé tomber.

Les libéraux se défendent

À force d’entendre l’opposition dire qu’ils sont muets sur les dossiers régionaux, certains députés et ministres libéraux du Québec finissent par montrer les dents.

«Les intérêts du Québec, on les a nous aussi tatoués sur le cœur», réplique la ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, en entrevue avec le HuffPost.

«L’opposition s’est trouvée un slogan. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est le crier en Chambre. Mais je peux vous dire que les députés et les ministres du Québec ont fait un énorme travail. Souvent, le travail qu’on fait n’est pas toujours sur la place publique. Mais on a toujours à cœur les intérêts du Québec.»

Elle dit que tous les ministres du Québec interviennent dans les dossiers qui concernent la province, sans pour autant nommer un enjeu en particulier où ils ont fait bouger les choses.



La ministre Lebouthillier se lève pendant la période de questions. (Photo: PC)

Dans tous les cas, la ministre Lebouthillier explique qu’elle se fait un «point d’honneur» de défendre les régions, en tant qu’ancienne préfet de la MRC du Rocher-Percé en Gaspésie.

Le ministre de la Famille, Jean-Yves Duclos, qui représente la circonscription de Québec, maintient que ses collègues libéraux – dont le premier ministre et les autres membres du cabinet – «travaillent fort depuis un an pour faire des choses différentes et pour les faire différemment».

Duclos souligne également que son gouvernement travaille en «étroite collaboration» avec le gouvernement du Québec, qui est un «partenaire très important» à ses yeux.

Close  Ces députés sont d'anciens ministres provinciaux sur  

L'expérience dans les cabinets provinciaux peut contribuer grandement lorsqu'on décide de faire le saut au fédéral. Le chef du NPD, Thomas Mulcair, a servi comme ministre de l'Environnement (2003-2005) et ministre du Développement durable (2005-2006) avant de se diriger vers la Chambre des communes. Voyez dans cette galerie photos d'autres députés fédéraux actuels qui ont été ministres au niveau provincial.

Tony Clement, qui a été ministre sous Harper, a fait ses dents en Ontario comme ministre des Transports (1997-1999), ministre de l'Environnement (1999-2000), ministre des Affaires municipales (1999-2001) et ministre de la Santé (2001-2003).

Ron Liepert a occupé des rôles clés en Alberta, dont ministre de l'Éducation (2006-2008), ministre de la Santé (2008-2010), ministre de l'Énergie (2010-2011) et ministre des Finances (2011-2012).

MaryAnn Mihychuk a servi comme la ministre de l'Industrie, du Commerce et des Mines (1999-2003) du Manitoba, ministre responsable de la Coordination des relations internationales (2003-2004) et ministre des Affaires intergouvernementales (2003-2004). Elle est présentement la ministre fédérale de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail.

Jenny Kwan a servi en Colombie-Britannique comme ministre des Affaires municipales (1998-1999), ministre de l'Égalité des femmes (1999-2000) et ministre du Développement des communautés (2000-2001).

Vous souvenez-vous du seul gouvernement du NPD en Ontario? Eh bien, David Christopherson était un membre clé du cabinet. Il a servi comme ministre des Services correctionnels de l'Ontario (1992-1995) et solliciteur général (1993-1995).

Irene Mathyssen a aussi servi dans le cabinet ontarien comme ministre sans portefeuille (culture, tourisme et récréation) de 1994 à 1995.

Joyce Murray était au cabinet en C-B avant de devenir députée. Elle a servi comme ministre de l'Eau, de la Terre et de la Protection de l'air (2001-2004) et ministre des Services de gestion (2004-2005).

Judy Foote a tenu plusieurs rôles dans le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador avant de faire le saut au fédéral. Elle a servi comme ministre du Développement et du Renouvellement rural (1996-1997), ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie (1997-1998), ministre de l'Éducation et de la Formation (1998-2000), ministre de l'Éducation (2000-2003), et de nouveau ministre de l'Industrie en 2003. Elle est maintenant ministre des Services publics et de l'Approvisionnement.

Yvonne Jones a servi comme ministre des Pêches et de l'Aquaculture et ministre de la Condition féminine en 2003.

Jean Rioux a été ministre du Travail dans le gouvernement Charest à Québec de 2005-2007.

Michael McLeod a tenu des rôles clés pendant son long passage dans l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, dont : ministre de l'Environnement, des Affaires municipales et communautaires, des Ressources naturelles, des Travaux publics, du Transport, du Logement, des Infrastructures et ministre responsable de la Jeunesse.

Len Webber a passé environ 10 ans dans la législature albertaine, où il a été ministre des Affaires autochtones et ministre des Relations internationales et intergouvernementales.

Peter Fonesca a servi dans le cabinet ontarien comme ministre du Tourisme (2007-2008) et ministre du Travail (2008-2010).

Robert Morrissey a tenu des rôles clés à l'Î-P-É, dont ministre des Transports et des Travaux publics (1986-1989), ministre de l'Industrie (1989-1993) et ministre du Développement économique et du Tourisme (1993-1996).

Pendant ses 14 ans à l'Assemblée du Nunavut (1999-2013), Hunter Tootoo a tenu bon nombre de rôles, dont ministre de l'Éducation et des Ressources humaines. Il a aussi servi comme ministre responsable de l'itinérance, du Collège Arctique et de la Société d'habitation du Nunavut. Tootoo a brièvement servi comme ministre fédéral des Pêches, mais a démissionné en mai 2016 pour soigner des problèmes de dépendance.

Québec, de son côté, reste muet. Le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, n’a pas voulu faire de commentaires sur la nécessité d’un lieutenant du Québec à Ottawa.