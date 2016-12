Incendie majeur au spa Strom de Mont-Saint-Hilaire

ADVERTISEMENT

Les pompiers ont combattu et maîtrisé un incendie qui s'était déclaré vers 9 h ce matin au Strom Spa Nordique de Mont-Saint-Hilaire, en Montérégie. L'incendie, qui a causé de lourds dommages à l'établissement, n'a toutefois pas fait de blessé.

Les pompiers d’Otterburn Park, de Beloeil, de McMasterville et de Chambly ont été appelés en renforts pour prêter main-forte à leurs collègues de Mont-Saint-Hilaire. Ces derniers ont précisé que l’incendie, qui s’était déclaré dans la toiture de l’immeuble, était « très difficile à combattre ».

Les pompiers ont été alertés lorsque des employés ont constaté que de la fumée s’échappait de la toiture de l’édifice. Une trentaine de personnes, essentiellement des employés de l'établissement, ont été rapidement évacués.

Les pompiers sont arrivés six minutes après le déclenchement de la première alerte à 8 h 58. « Les flammes étaient apparentes dans toute la partie centrale », a expliqué le directeur du service Sécurité incendie de Mont-Saint-Hilaire, Jean Clément. « Le feu était un feu de structure et il a tenté de se propager par l’entretoit de part et d’autre du bâtiment. Nous avons réussi à sauver la partie de gauche et une partie de la portion de gauche. »

La direction du Strom a précisé qu’un problème électrique dans un sauna sec semblait être à l’origine de l’incendie.

VIDÉO | EN COURS Mont-Saint-Hilaire : Incendie chez Strom Spa Nordique. Plusieurs villes demandées en entraide. #rcmtl pic.twitter.com/AW7nBQadia — Simon-Marc Charron (@SMCharronRC) 26 décembre 2016

Des travaux d’agrandissement étaient en cours.

« La nouvelle section ne semble pas avoir été touchée, précise la direction dans un communiqué. Une reconstruction de la réception et de la section massages et soins qui étaient située dans le bâtiment principal sera faite en 2017. »

Les certificats-cadeaux achetés au Strom peuvent être utilisés dans les deux autres succursales de la chaîne – soit à L’Île-des-Sœurs et à Sherbrooke – ou lors de la réouverture de celle de Mont-Saint-Hilaire. Cette dernière demeure toutefois fermée pour une durée indéterminée, mais la direction de l’établissement précise que les certificats-cadeaux ne contiennent aucune date d’expiration.

Le chemin de la Montagne a été fermé à la circulation.

