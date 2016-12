ADVERTISEMENT

Impossible de résumer George Michael au mini short qu'il portait dans "Wake me up before you go go". À travers les clips de Wham! puis ceux de sa carrière solo, le chanteur anglais dont la mort a été annoncée le dimanche 25 décembre par sa famille a profondément marqué et influencé notre propre vestiaire.

Que vous soyez ou non fan des années 80, vous avez certainement un petit côté George Michael dans vos placards.

T-shirt blanc et jean droit, l'uniforme

Dans "Faith", "Father Figure", "Freedom" ou encore "Monkey", George Michael décline à l'envi une tenue qui contraste beaucoup avec l'exubérance et l'explosion de couleurs de Wham! Sobriété? Non pas vraiment, le jean droit est délicieusement moulant et taille haute. Aux pieds, il laisse presque deviner les chevilles, la toile est, elle, délavée. Le t-shirt voire le marcel n'est pas plus lâche, rentré dans le pantalon, il n'a jamais été aussi sexy.

Conjugué à des santiags, une boucle d'oreille crucifix, une paire de lunettes et une veste en cuir, vous obtenez "Faith", un clip dans lequel, George Michael veut apparaître comme un "objet sexuel masculin". Pour quelque chose d'étonnamment plus contemporain, il faut regarder du côté de "Monkey", une chanson sortie elle aussi en 1987 dans l'album "Faith". Des bretelles une chemise aux manches retroussées et un chapeau, simple, efficace et mille fois copié.

Les vêtements à message

Dans la discographie de George Michael, tous les t-shirts ne sont pas blancs. Les plus célèbres sont certainement ceux que portent George Michael et Andrew Ridgeley dans le clip de "Wake me up before you go go". De longs et amples tshirts dont les manches sont soigneusement retroussées où il est écrit en capitales: "CHOOSE LIFE". Les choristes arborent le même modèle avec le message suivant: "GO GO".

Dans ce clip, le duo met en avant le travail d'une créatrice anglaise, Katharine E. Hamnett qui a lancé un an avant la sortie de cette chanson une ligne de t-shirts à messages politiques. Un message qui peut se lire de bien des façons quand on sait à quel point il sera difficile pour George Michael de vivre son homosexualité au grand jour. Au départ, la créatrice a voulu mettre en avant "le message central du bouddhisme" à travers cette formule, déplorant aujourd'hui que les opposants à l'avortement l'ait accaparé.

Autre clip, autre message, celui du perfecto en cuir de la chanson "Faith" avec le mot "Revenge" au dos. Cette pièce a été réalisée par le créateur anglais Jonh Richmond. Quelques années plus tard, dans le clip "Freedom! '90", George Michael n'apparaît plus, il est remplacé par les plus célèbres mannequins du moment comme Naomi Campbell ou Linda Evangelista qui font du play-back, la fameuse veste en cuir est, elle, brûlée quand le jukebox finit renversé.

Là encore, George Michael est en avance, le perfecto n'est pas nouveau lorsqu'il le porte en 1987, mais c'est la décennie qui va le populariser. Deux ans plus tôt, Arnold Schwarzenegger dans "Terminator" a ouvert la voie. Il faudra attendre le début des années 90 pour qu'il se fasse une vraie place dans les collections des grandes marques.

George Michael, l'aviateur

Comme Michael Jackson puis Tom Cruise, George Michael a été un adepte des lunettes "Ray Ban Aviators" dans les années 80.

Outre ce modèle, les lunettes plus généralement sont devenues une de ses signatures, il a ainsi porté des Wayfarer comme d'autres modèles aux verres teintés, rappelant les lunettes d'autres chanteurs comme Elton John. La reprise de "Don't let the sun go down on me" en 1991 lors du dernier concert de la tournée de George Michael donnait par exemple à voir un bel exemple de la passion commune des deux chanteurs pour les lunettes.

L'art de se coiffer

Qu'on se le dise, un tel brushing demande du travail et bon coup de brosse.

George Michael n'est certes pas allé aussi loin que David Bowie dans la transformation mais il a su ne pas rester sur ses acquis pendant toute sa carrière. Et cela ne concerne pas seulement son style vestimentaire mais aussi sa chevelure et la coupe de sa barbe.

Après l'époque imberbe et blonde péroxydée de Wham!, le chanteur décide de ne plus se raser d'aussi près, de peur de devenir un homme en "plastique". Il change de look pour la sortie de son premier album solo, "Faith", une période pendant laquelle George Michael a l'impression d'avoir créé son double, "un hologramme viril et hétérosexuel" selon nos confrères américains du HuffPost. Une image qui lui collera à la peau, malgré lui.

Avant l'avènement de l'homme métrosexuel à la fin de la décennie 90, George Michael en pose les jalons: bouc travaillé, coupe courte et stylisée, sourcils épilés. Un look qu'il gardera jusqu'à sa mort.

