On aurait pu croire que 2016 avait fauché une autre icône de la musique. Lundi matin, un tweet provenant du compte de Sony Music a annoncé la mort de la chanteuse Britney Spears, mettant la twittosphère en émoi. Heureusement, il ne s'agissait que d'un canular: l'interprète de Baby, One More Time est bel et bien en vie.

L'attaché de presse de Spears, Adam Leber a confirmé à CNN que la star se portait bien, émettant l'hypothèse que le compte Twitter de Sony Music ait été piraté.

En matinée, un tweet provenant du compte Twitter de Sony Music annonçait que Britney Spears était décédée «dans un accident».





Puis, un peu plus tard, des messages provenant du même compte ont expliqué que les tweets avaient été envoyés à partir d'une adresse IP inconnue et que Britney Spears était toujours en vie.

Tous ces messages ont été effacés depuis.

Selon TMZ, le piratage serait l'oeuvre de OurMine Security, qui s'en est aussi pris à Netflix le mois dernier.

Ce n'est pas la première fois que Sony est victime de piratage informatique. En 2014, Sony Pictures Entertainment avait été la cible d'un piratage d'envergure qui avait notamment exposé les données personnelles de ses employés.