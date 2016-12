La mosquée verte de Regina

Située au cœur de la capitale sénégalaise, c'est le plus grand édifice religieux de la ville. Elle a été inaugurée en 1964 par le roi Hassan II et est le symbole de la coopération religieuse entre le Maroc et le Sénégal. Récemment, les autorités de la ville ont annoncé la rénovation prochaine de cet important édifice.