«Le chandail de hockey»: 70 ans après l'hiver de 1946

Sur un fil, entre deux immeubles, de l’aile d’un avion au toit d’une voiture ou d’un métro, Jean-Paul Belmondo a pris tous les risques. Des années plus tard, il en rit encore, l’œil brillant. Ces éclats de rire tonitruants, il s’en est toujours servi pour garder ses secrets: sa vie, ses rencontres, sa famille, ses amours, ses joies immenses et ses peines les plus grandes. Jean-Paul Belmondo a aujourd’hui décidé de tout raconter. Son enfance marquée par la guerre, sa mère courage, l’atelier de son père, et ses premières amours. Il nous entraîne dans les pas dilettantes de son service militaire en Algérie. Il nous invite aux comptoirs de la rue Saint-Benoît, pour y faire les quatre cents coups avec ses copains de toujours, Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Michel Beaune, Pierre Vernier et Charles Gérard.

Regard croisé entre le septième art et la mode, cette étude passionnante retrace les rapports féconds entre ces deux champs de création. Les costumes portés à l'écran ont fait entrer des pans entiers de l'histoire du cinéma dans les ateliers des créateurs de mode. Le bouquin se propose de mettre en regard leurs motivations stylistiques, psychologiques ou politiques avec les choix des couturiers dans les moments de grâce qui ont illuminé les salles obscures et les défilés. De la mode Hollywood aux looks nouveaux du cinéma de genre, le volume invite aussi dans l'intimité de collaborations emblématiques comme Jean-Louis et Marilyn Monroe.

Des années 1930 jusqu’à la fin des années 1960, le western a constitué l’un des genres cinématographiques les plus populaires à travers le monde. D’abord méprisé par la critique et les grands cinéastes, le western a acquis au fil du temps la maturité d’un genre cinématographique majeur. Cet ouvrage retrace en texte et en images toute l'histoire du genre du début du XXe siècle jusqu'aux films et aux séries télévisées les plus récentes, en s'attardant naturellement sur l'âge d'or des années 1950 et 1960.

Bienvenue dans l’univers du génial Stuart Craig, directeur artistique plusieurs fois récompensé aux Oscars. Avec la nouvelle aventure du Monde des sorciers de J.K. Rowling, vous allez découvrir des personnages, des décors et des animaux spectaculaires. L’illustrateur du film vous fait entrer dans son processus de création, un voyage qui n’a rien à envier à celui de Norbert Dragonneau, depuis les toutes premières confrontations entre artistes, concepteurs et réalisateurs, jusqu’à la phase cruciale de la postproduction dans les studios Leavesden. Enrichi de centaines de peintures, esquisses, story-boards, plans détaillés et décors numériques, et fourmillant de précieux témoignages livrés par Stuart Craig et les membres de son équipe sur la fabuleuse aventure que fut le tournage, ce livre est un véritable festin visuel.

L'âge d'or d'Hollywood possède aussi sa légende noire, sur laquelle personne n'a écrit avec autant de brio que Kenneth Anger. Dépendances, viols, meurtres, manipulations en tous genres, procès... aucune des grandes vedettes du cinéma n'a échappé au scandale: Chaplin et ses nymphes, Lana Turner et son amant poignardé, Marlene bisexuelle, Erich von Stroheim et ses orgies démentielles. L’auteur revient sur chacune de ces histoires, avec un mélange d'amour, d'humour et de cruauté, qui annonce - en même temps qu'il dénonce - la presse de caniveau et les phénomènes contemporains du «people» et du «trash».

Dans cet album, Patrice Leconte nous raconte son Alain Delon. À travers 80 des plus belles photos de cette figure mythique à la gueule d’ange, il nous fait découvrir les coulisses et les grands moments du cinéma de Delon. L’acteur français qui vient de fêter ses 80 ans a tourné avec les plus grands réalisateurs du XXe siècle tels Visconti, Losey, Clément, Antonioni, Verneuil, Melville, Deray, Lautner, Blier et Godard. C’est cette épopée que nous décrit Patrice Leconte. Et c’est aussi l’histoire du cinéma qui défile devant nos yeux, une histoire riche d’anecdotes et de légendes.

Morticia et Gomez, Mercredi et Pugsley, l’oncle Fétide, le cousin Machin, la Chose, tout le monde connaît la Famille Addams qui compte des membres tous plus étranges les uns que les autres. Une série télévisée culte, trois films qui ont rythmé les années 1990, mais il s’agit surtout d’incroyables dessins humoristiques réalisés par le bien nommé Charles Addams. C’est en effet dans les pages du prestigieux magazine The New Yorker que ce dessinateur a eu l’idée de cette lignée dans les années 1930. Voici pour la première fois réunis dans un luxueux recueil tous les dessins à l’origine d’un classique de la pop culture.

Quand Cheeta prend la plume pour raconter ses mémoires, il est le plus vieil animal de cinéma vivant (76 ans et des poussières): pensionnaire d’une maison de retraite de luxe à Palm Springs (Californie), il a entamé une carrière de peintre abstrait, mais n’a rien oublié de son enfance dans la jungle africaine ni de sa carrière à Hollywood. Devenu une vedette dès le premier Tarzan (1934), Cheeta porte un regard caustique et sans concession sur Hollywood, dont il va rendre compte des moindres travers. Ses années de gloire, les potins des vedettes, les studios et leurs mœurs dissolues, ses problèmes d’alcool et de drogue (sa première banane lui rappelle a posteriori sa première dose de cocaïne). Drôle, léger, rythmé, divertissant, c’est le Hollywood Babylon de Kenneth Anger vu par un singe.

En 1968, interrogé sur le sens métaphysique de 2001: l’odyssée de l’espace, Stanley Kubrick répondait: «Ce n’est pas un message que j’ai voulu transmettre en paroles. 2001 est une expérience non verbale... J’ai essayé de créer une expérience visuelle qui pénètre directement l’inconscient avec son contenu émotionnel et philosophique.» De la scène d’ouverture du Baiser du tueur aux derniers plans d’Eyes Wide Shut, le livre présente les images magistrales tirées des films de Kubrick. Il dévoile le processus créatif du cinéaste grâce à des documents extraits de ses précieuses archives. Le tout est accompagné d’essais signés par d’éminents spécialistes du créateur, des articles écrits par et sur Kubrick, ainsi qu’une sélection de ses meilleures interviews.