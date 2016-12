"Prendre une douche et se rincer les cheveux évite quel les pollens se fixent sur votre oreiller la nuit et que vous passiez votre nuit dans un bain de pollens", explique l'allergologue docteur Hervé Masson sur le site de FTVI.fr.

Écoulement nasal et nez bouché sont deux des symptômes d'une rhinite allergique à cause d'une production trop importante de mucus. Laver son nez avec une solution saline est une solution à la fois peu coûteuse et simple pour soulager ses conduits nasaux enflammés par la crise allergique. Vous pouvez acheter cette solution saline en pharmacie ou la préparer chez vous. Selon le site passeportsanté.net, il suffit de mélanger ¼ cuillères à thé de sel dans 500 ml d’eau tiède

Il ne s'agit pas de vivre volets fermés, sous votre couette pendant toute la saison des pollens mais de vous protéger un peu plus que d'ordinaire. Aérez tôt le matin lorsque le pollen n'est pas encore dans l'air. Changez souvent vos draps et passez la serpillière sur les sols de votre maison. Oubliez vos sorties en scooter ou en vélo pour un temps. En voiture, "mettez la ventilation de votre voiture en circuit fermé et une fois de plus, fermez les fenêtres," selon l'allergologue Hervé Masson interrogé sur francetvinfos.fr

Dans l'ouvrage "Le choix des huiles essentielles", l'auteure et naturopathe, Fencienne Tu-Saint Girons conseille aux adultes souffrant de rhume des foins un mélange de : - 5 gouttes d'huile essentielle de laurier - 2 gouttes d'huile essentielle de basilic - 2 gouttes d'huile essentielle de petit grain - Ces trois huiles essentielle doivent être diluées dans 12 gouttes d'huile de sésame biologique désodorisée Ce mélange est à appliquer trois fois par jour sur la nuque, le dos et le thorax. Prudence, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser des huiles essentielles, faites un test cutané et parlez-en à votre pharmacien.

Le site topsanté.fr propose une recette de tisane pour calmer les crises d'éternuement : Bardane racine : 50 gr Bruyère fleur : 50 gr Lierre terrestre plante : 50 gr Prêle plante : 50 gr Romarin feuille : 50 gr Sauge feuille : 50 gr Thym feuille : 50 gr Basilic feuille : 50 gr Comptez 4 cuillerées à soupe du mélange, pour un litre d’eau froide. Portez à ébullition et faites bouillir 1 minute. Eteignez le feu et laissez infuser votre tisane 10 mn Filtrez et buvez Chaque jour 3 tasses de cette tisane pendant la période d'allergie.