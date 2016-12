Primé de multiples fois depuis le début de sa carrière, le photographe de presse accompagne les Canadiens depuis quatre décennies dans toutes les circonstances imaginables et inimaginables, sur glace et hors glace. Ses 250 photos témoignent de la rencontre de son art et de sa passion viscérale pour le sport, en capturant des images des plus grands moments de l’histoire du CH.

Quoi de mieux que le point de vue d’une Québécoise, grande voyageuse devant l’éternel, pour découvrir les secrets d’une ville mythique? Après avoir habité la ville du Golden Gate Bridge, la journaliste et photographe nous parle de ses plages magnifiquement peu connues, d’un vignoble secret, de rues et de commerces inoubliables, ainsi que de la place occupée par l’Art déco, la techno et… la température!

Éditorialiste en chef à La Presse, François Cardinal a depuis des années exposé sa passion pour l’urbanisme et l’architecture. Aux côtés de Pierre Thibault, il a visité cinq lieux où la beauté est reine: quatre espaces aménagés par l’architecte réputé et un cinquième, la ville de Copenhague, qui ne cesse de faire parler d’elle pour la splendeur et l’intelligence de son design urbain. Un livre qui explore les effets stimulants et apaisants du beau.

Accès unique à 40 des plus belles propriétés anciennes de la métropole, habituellement inaccessibles au grand public, ce livre est un cadeau parfait pour souligner les 375 ans de Montréal et pour retracer le parcours des personnages emblématiques qui ont habité lesdites maisons à travers le temps.

Le coffre de Philippe de Vienne et d’Ethné De Vienne a fait tourner bien des têtes dans les librairies et les salons du livre cet automne, et pour cause! Offrant plus de 60 recettes et une boîte d’épices, le couple raconte les découvertes culinaires qu’il a faites pour régler d’importants problèmes de santé, en plus de partager des histoires de bon manger avec des êtres chers.

Un voyage dans le temps, voici ce à quoi vous convie l’historien et politicologue Jean-François Nadeau, en remontant le fil de l’histoire des habitants de Montréal. Splendeurs et misères, grands moments d’histoire et petits événements du quotidien se côtoient sur la centaine d’images réunies. Une série de clichés magnifiques datant des débuts de la photographie jusqu’au milieu des années 70.