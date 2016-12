Tunisie: manifestation contre le retour de djihadistes au pays

FETHI BELAID via Getty Images

ADVERTISEMENT

Quelque 200 personnes ont manifesté samedi devant le Parlement tunisien, à Tunis, pour protester contre le retour de djihadistes qui ont combattu à l'étranger dans leur pays.

Le rassemblement a été organisé dans la foulée de l'attentat qui a fait 12 morts et 56 blessés dans un marché de Noël de Berlin, lundi, en Allemagne. L'auteur présumé de l'attaque, le Tunisien Anis Amri _ qui avait prêté un serment d'allégeance à Daech (le groupe État islamique) _ devait être renvoyé par l'Allemagne dans son pays natal.

Des manifestants réunis samedi brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Fermons les portes au terrorisme" et "Pas de tolérance, pas de retour". D'autres agitaient des drapeaux de la Tunisie et chantaient l'hymne national.

Selon les autorités tunisiennes, au moins 800 djihadistes font l'objet de surveillance depuis qu'ils sont revenus de Syrie, d'Irak et de Libye.

L'un des protestataires a dit considérer que ces individus "ne sont pas Tunisiens, ils sont des personnes horribles".

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter