Une bombe de la 2e Guerre mondiale contraint 54 000 personnes à évacuer

Nous sommes en 1921. Le Maroc est sous protectorat français et espagnol depuis bientôt dix ans. Abdelkrim El Khattabi, alors caïd dans la région du Rif, déclare la guerre aux Espagnols qui ne prennent pas au sérieux sa menace. Après avoir rallié de nombreuses tribus rifaines, Abdelkrim et ses troupes passent à l’action, c’est le début d’une guérilla. Très peu armés mais connaissant bien le terrain, les rifains arrivent à venir à bout des troupes espagnoles. La bataille d’Anoual est une victoire pour les tribus rifaines menées par Abdelkrim El Khattabi qui réussissent à repousser les troupes espagnoles qui perdent 16.000 soldats dont leur commandant, le général Silvestre. Les rifains ont pu récupérer un précieux butin de guerre: 200 canons, 400 mitrailleuses, 20.000 fusils et de nombreuses munitions.