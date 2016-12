La réaction gênante de Vin Diesel face à cette journaliste brésilienne

ADVERTISEMENT

Dans ses films comme à la ville, Vin Diesel n'est pas toujours très subtil. Lors d'une interview à Rio dans le cadre du Comic Con Experience 2016, l'acteur a mis la journaliste brésilienne Carol Moreira visiblement mal à l'aise avec des remarques et un comportement un brin... insistants.

Censé faire la promotion de son prochain film, le blockbuster "xXx: Reactivated", la star s'est vu proposer un petit défi, comme le relèvent nos confrères du Huffington Post britannique: Vin Diesel devait dire en portugais "je s'appelle Groot", tirée du film "Les Gardiens de la galaxie" où elle est prononcée par le personnage d'homme-arbre auquel il prête sa voix.

Sauf que les choses ont ensuite un peu dérapé. "Je t'aime", a lancé Vin Diesel à la journaliste. "Je l'aime, putain, elle est tellement sexy. Je ne peux pas faire cette interview, regardez-la", a-t-il encore déclaré devant une Carol Moreira qui ne savait plus trop où se mettre (voir à la fin de la vidéo ci-dessous).

Et ce n'est pas tout, puisque l'acteur a poursuivi: "Oh mon Dieu, quelqu'un va-t-il me sauver?" en s'avançant à genoux vers la jeune femme. "Raconte-moi ton histoire, partons d'ici. Sortons et allons manger", a encore lancé Vin Diesel. Pas forcément son meilleur rôle.