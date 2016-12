ADVERTISEMENT

Le tigre est hors de sa cage. Dans un message publié le 22 décembre sur les réseaux sociaux, le célèbre golfeur Tiger Woods a posté une image dont la légende a intrigué.

Mais les enfants n'ont peur de rien, c'est bien connu. Posant torse nu, les bras croisés équipé d'une casquette, de lunettes de soleil et d'une coiffe imitant des cheveux blancs, le sportif considéré comme le golfeur le plus populaire de tous les temps a écrit en commentaire de sa photo: "Tradition de Noël que mes enfants adorent. Mac Daddy Santa est de retour!"

Xmas tradition that my kids love. Mac Daddy Santa is back! -TW pic.twitter.com/pCWZNNKPRG — Tiger Woods (@TigerWoods) December 22, 2016

Un message qui a créé le malaise chez les internautes qui ont partagé leur étonnement sur les réseaux sociaux.

@TigerWoods I'm not sure "Shirtless hairy nipple Santa" is for kids Tiger. — EducatédHillbilly™ (@RobProvince) December 22, 2016

"Tiger, je ne suis pas sûr qu'un Père Noël torse nu avec des tétons poilus soit pour les enfants"

.@TigerWoods who is this taking the picture? Why didn't they stop this? pic.twitter.com/nv7h7tlNHI — Curtis Burch (@curtisburch) December 22, 2016

"Qui a pris cette photo? Pourquoi ils n'ont pas arrêté tout ça?"

Dans la culture urbaine américaine, "Mac Daddy" représente le proxénète ultime qui met en avant sa réussite. En 2009, alors qu'il était au sommet, Tiger Woods avait été éclaboussé par des révélations sur son infidélité et son addiction au sexe.