Plus de Mexicains viennent au Canada depuis la fin du visa obligatoire

Depuis le début du mois, les Mexicains n'ont plus à obtenir un visa pour entrer au Canada. Comme les ressortissants de nombreux pays, ils doivent plutôt se procurer l'Autorisation de voyage électronique (AVE), beaucoup moins coûteuse. Ce changement est populaire : en moins d'un mois, 30 000 Mexicains en ont fait la demande.

Il s’agit d’un premier temps des Fêtes en famille au Canada depuis la fin de l’imposition des visas obligatoires pour les ressortissants mexicains.

Le gouvernement conservateur avait mis en place cette mesure en 2009, notamment pour limiter les demandes d’asile en forte croissance.

La mère de René Garcia Lozano, Angeles, est passée par ce processus ces dernières années. Elle a dit à son fils qu’elle voulait vraiment le voir, sans quoi elle n’aurait pas suivi une démarche si complexe.

« Il fallait mettre quelque chose en ordre », reconnaît René Lozano, qui dénonce toutefois les demandes auxquelles il fallait répondre pour l’obtention d’un visa.

Cette année, la famille peut passer le temps des Fêtes ensemble. René Lozano, qui vit à Ottawa avec sa femme et ses trois enfants, a emmené sa mère et son neveu sur la colline du Parlement.

Son neveu, le petit Mateo, 7 ans, semble impressionné par les édifices, mais c’est surtout la neige qui attire son attention.

Il est tellement content. Seulement de voir ses yeux quand il voit la neige! Et mes enfants quand ils voient la grand-mère descendre les escaliers à l’aéroport d’Ottawa. Ils crient, ils sont contents de la voir. Ça n’a pas de prix. - René Garcia Lozano

Mesure populaire

En juin, le président mexicain, Enrique Peña Nieto, a visité le Canada. C’est à ce moment que le premier ministre Justin Trudeau a annoncé qu’à partir du 1er décembre, le visa ne serait plus obligatoire.

On vient d’avoir un impact concret pour des communautés à travers le pays qui dépendent du tourisme et qui vont maintenant voir plus de visiteurs mexicains. - Justin Trudeau, premier ministre du Canada