Nous avons tous dans notre famille un membre qui est passionné de l’automobile. Et sinon, nous avons au minimum quelqu’un qui est propriétaire d’une voiture. Si l’une de ces personnes est toujours sans cadeau à la veille du réveillon, voici quelques idées de dernière minute pour tous les budgets!

Guides et annuels

Pour les amateurs d’auto, le Guide de l’auto et l’Annuel de l’automobile sont des incontournables. Bien plus que des outils pour nous aider à choisir notre prochain véhicule, ces livres sont uniques au Québec (on ne retrouve rien de comparable aux États-Unis ou ailleurs au Canada) et parfaits pour se reposer avec un café ou un chocolat chaud près d’un feu lors des congés des fêtes. Pour les amateurs de voitures écologiques, le Guide de la voiture verte lancé cette année représente également un cadeau intéressant.

Des outils pour affronter l’hiver

Il y a peut-être quelqu’un dans votre famille qui se contente encore de ses gants et de sa carte de crédit pour déneiger sa voiture et enlever la glace des vitres. Pourquoi ne pas offrir un bon vieux balai à neige? Certains, comme le balai Garant, sont assez avancés avec des manches télescopiques et une mousse spéciale qui évite les égratignures. Outre le balai, nous pouvons aussi offrir un liquide dégivreur pour les serrures, un liquide antigel pour le carburant ou encore des aides à la traction.

Une montre

Le monde de l’horlogerie est étroitement relié à celui de l’automobile. Plusieurs constructeurs, par exemple Bentley avec Breitling ou encore Ferrari avec Hublot, s’associent à des fabricants réputés afin de bonifier leur image ou simplement pour diversifier leurs sources de revenus. D’autres manufacturiers offrent des montres à l’image de la marque que l’on peut trouver en concessionnaire ou en ligne. Les exemples sont nombreux et incluent BMW, Porsche, Honda et Mercedes-Benz.

Des jouets

Que ce soit des autos miniatures, des jeux vidéo de course, des voitures téléguidées ou encore des modèles LEGO à construire, vous trouverez plusieurs possibilités de cadeaux pour les amateurs d’auto jeunes et moins jeunes dans un magasin de jouets.

De l’essence

Cela peut sembler simple de prime abord, mais une carte cadeau pour de l’essence sera toujours bien reçue. C’est le cadeau parfait pour les bas de Noël.