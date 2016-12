Un avion libyen détourné vers Malte

ADVERTISEMENT

"Des pirates" ont détourné vendredi un avion de ligne de la compagnie libyenne Afriqiyah Airways qui s'est posé à Malte, a indiqué à l'AFP une source du gouvernement d'union nationale (GNA) à Tripoli.

L'avion qui assurait un vol intérieur avait décollé de l'aéroport de Sebha (sud) et devait se rendre à Tripoli, mais il a été dérouté vers Malte où il a atterri, a ajouté la même source sous le couvert de l'anonymat.

L'appareil qui transportait 118 personnes, dont sept membres d'équipage, "a atterri à Malte. Les services de sécurité coordonnent les opérations", a écrit le Premier ministre maltais Joseph Muscat sur son compte Twitter.

"Des négociations sont en train d'être menées pour garantir la sécurité de tous les passagers", a ajouté la source libyenne, sans préciser entre qui et qui.

Par ailleurs, une source de la compagnie libyenne a indiqué que deux pirates de l'air avaient menacé les pilotes avec un engin explosif, probablement une grenade, pour les forcer à se diriger vers Malte au lieu d’atterrir à l'aéroport de Mitiga à Tripoli.

On ignore jusqu'ici l'identité des pirates ou leur motivations, selon la même source.

La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011.

Depuis cette date, l’Union européenne a interdit de vol toutes les compagnies aériennes libyennes dans son espace aérien, pour des "raisons de sécurité".

Depuis plusieurs mois, seules les compagnies aériennes locales opèrent en Libye et assurent des vols intérieurs et des liaisons avec Tunis, Le Caire, Amman, Istanbul et Khartoum.

