Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant, annonce que son gouvernement et celui de Justin Trudeau ont conclu une entente bilatérale sur le financement des soins de santé. Il fait ainsi cavalier seul après l'échec des négociations entre les provinces, les territoires et Ottawa.

Brian Gallant, lors d’une conférence de presse à Fredericton, jeudi midi, a expliqué que l’entente permettra à son gouvernement de consacrer à la santé des fonds supplémentaires dans les prochaines années.

« Je suis très fier de vous [faire] savoir que nous avons en effet conclu une entente avec le gouvernement Trudeau sur la santé qui va nous permettre d’investir lors des dix prochaines années à peu près 230 millions de dollars dans notre système de soins de santé et dans les programmes qui aident et appuient les aînés, a annoncé le premier ministre Gallant. Ceci, c’est 230 millions de dollars davantage que ce qui était prévu dans nos budgets considérant les changements que nous avons eus par le gouvernement fédéral précédent. »

Ces fonds supplémentaires sont destinés aux soins à domicile et aux soins en santé mentale.

Les paiements annuels du Transfert canadien en matière de santé augmenteront de 3 % par année ou en fonction du taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) national, selon le montant le plus élevé. Le Nouveau-Brunswick estime que cette mesure lui rapportera 1,2 milliards de dollars sur 10 ans.

Le taux de croissance annuel total est estimé à 4,1 %, ce qui se situe entre le taux de 3,5 % que proposait Ottawa et la contre-offre de 5,2 % avancée par les provinces et les territoires.

De plus, si une autre province obtient de meilleures conditions, le Nouveau-Brunswick pourra en bénéficier à son tour, a précisé Brian Gallant.

Pas d'entente sur la santé entre Ottawa et les provinces

Les représentants du fédéral, des provinces et des territoires n’ont pas réussi à s’entendre, lundi, pour conclure une entente nationale sur les transferts fédéraux pour la santé. Le premier ministre Gallant a annoncé peu après que des discussions étaient déjà en cours entre son gouvernement et le fédéral en vue de conclure une entente bilatérale.

Le ministre de la Santé du Québec, Gaétan Barrette, a vivement critiqué cette démarche. Il estimait notamment qu’elle risquait d’entraîner une diminution du financement fédéral de la santé pour toute les provinces et territoires. Il a réagi à l'entente bilatérale en disant que le Nouveau-Brunswick n'a pas eu une bonne entente et qu'il se fie sur les talents de négociateur des autres provinces et territoires pour en avoir une meilleure.

NB accepte une baisse du financement du fed mais se met en même temps à la remorque des autres PT pour obtenir une meilleure offre. #polqc — Dr Gaétan Barrette (@drgbarrette) 22 décembre 2016

Durant sa conférence de presse, le premier ministre Gallant a répliqué que son gouvernement et celui de Justin Trudeau s’entendent sur bien des politiques. Il a ajouté qu'il était censé de conclure une entente bilatérale, car le temps pressait.

La ministre fédérale de Santé, Jane Philpott, estime pour sa part que l’entente bilatérale est une excellente nouvelle pour le Nouveau-Brunswick. Elle félicite le premier ministre Gallant et son ministre de la Santé, Victor Boudreau.

