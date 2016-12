ADVERTISEMENT

Une barbe à papa? Un sac à vidanges? Un autobronzant trop prononcé? Nous avons eu droit à tout sur les tapis rouges.

Même si on est d'accord pour dire que les styles sont propres à chacun, certaines personnalités ont su attirer l'attention sur les tapis rouge. Et pas de la meilleure façon.

Après les plus belles robes et les meilleurs looks beautés, nous vous présentons ce qui nous a faire froncer les sourcils sur les tapis rouge cette année.