L’actrice Helen Mirren a 71 ans et affirme haut et fort qu’elle n’a pas besoin de maquillage pour assumer sa beauté. Même qu’elle aimerait que les visages dépourvus de maquillage deviennent la mode.

Dans une entrevue accordée à BBC, la magnifique Britannique a dit que ça serait «merveilleux».

«Les modes sont toujours cycliques, donc je soupçonne que nous avons atteint la saturation avec tous ces égoportraits, et peut-être que nous bougeons vers une autre direction, a-t-elle affirmé. Ce serait génial si ça l’était, sans être puritain, parce que j’aime me maquiller, m’habiller, donc je ne veux pas dire : ‘Oh on devrait tous sortir sans maquillage’».

Mme Mirren est récemment apparue sans maquillage dans le calendrier Pirelli 2017 aux côtés de célébrités comme Nicole Kidman, Julianne Moore ou Lupita Nyong’o. Cette nouvelle édition du calendrier misait sur «la personnalité, la sensibilité et le courage d’être soi-même» au lieu de mettre de l’avant la sexualité comme auparavant.

Les admirateurs d’Helen Mirren adorent son look naturel et continuent de la considérer comme un ‘sex-symbole’. Un terme qu’elle n’aime pas trop…

«Le sexe, c’est d’avoir des relations sexuelles, n’est-ce pas? Il devrait y avoir un autre terme. Je pense que ‘damn fine’ (vraiment bien) serait meilleur», a-t-elle indiqué lors de son entrevue avec BBC Radio Four.«Sexy, je n’aime pas parce que je suis plus que ça»

Avec The Huffington Post Canada