7 conseils pour préparer votre maison avant de recevoir

Au lieu de courir à la dernière minute pour chercher vos centres de table, pensez à des décorations réutilisables. Certains bouquets artificiels sont chics et intemporels. Vous pouvez également jouer avec des bougies et des plats de service.

Si vous avez un garde-robe qui n’est pas très chargé, déplacer vos manteaux de l’entrée vers celui-ci. Les invités auront ainsi de la place pour ranger sacs, bottes et vêtements. Si vous voulez simplement ajouter un accessoire pratique, pensez à une patère que vous pourrez déplacer au besoin.

Ce n’est pas très séduisant, mais il y a deux choses qui sont importantes dans une salle de bain : le papier de toilette et un débouche toilette. Une fois que vous avez ces deux items en place, pensez à remplir le savon à main et à placer les serviettes. Si vous avez des invités qui dormiront à la maison, pensez à leur proposer des brosses à dents et des produits pour le bain.