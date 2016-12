ADVERTISEMENT

Avant d'oser lancer sa voix puissante, Kaylee Rodgers était une élève timide et peu remarquée de Killard House School à Donaghadee, en Irlande du Nord. Mais grâce à sa professeure de musique, Lloyd Scates, la fillette souffrant d'autisme et de troubles de l'attention avec hyperactivité a pu s'ouvrir au monde et prendre confiance en elle. Et comme vous pouvez le constater dans notre vidéo ci-dessus, il est difficile de ne pas être bouleversé.

"Elle a toujours aimé chanter, mais ce n'est que lorsqu'elle a commencé à Killard House School qu'elle s'est vraiment révélée", a déclaré à la BBC la mère de Kaylee. "Mme Scates est comme sa couverture de sécurité - elle est incroyable."

Chaque année, la jeune fille a désormais l'habitude de participer au concert de Noël organisé par la paroisse locale, à First Presbyterian Church. Mais à Noël 2016, tout est chamboulé: Kaylee Rodgers perd sa voix et ne peut pas chanter le jour J.

D'une certaine façon tant mieux, car sinon cette vidéo n'aurait probablement pas vu le jour. Filmée quelques semaines auparavant, elle a été diffusée à la place du concert en hommage à la jeune fille. En moins de trois jours, les images publiées sur Facebook par une maman de l'école ont dépassé le million de vues et ont été partagées plusieurs milliers de fois.

De là-haut, Leonard Cohen est même peut-être ému. Même s'il ne s'agit pas de sa version originale, mais de celle écrite par le groupe de rock chrétien contemporain Cloverton.