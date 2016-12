Des nouveautés chez Audi et Lamborghini

ADVERTISEMENT

La saison des salons automobiles s’est tranquillement entamée avec le Mondial de l’auto de Paris en septembre dernier et le Salon de Los Angeles qui a suivi en novembre. Cela dit, les salons commenceront à se succéder à un rythme beaucoup plus soutenu après la période des fêtes ce qui signifie que les annonces de nouveaux modèles seront monnaie courante au cours des prochaines semaines.

Cette semaine, Volkswagen a annoncé deux nouveaux modèles pour ses gammes Audi et Lamborghini. Des modèles qui, malgré un prix qui ne sera pas à la portée de tous les portefeuilles (vraiment pas dans le cas de la Lamborghini), seront très importants pour leurs constructeurs respectifs.

Lamborghini Aventador S

Malgré quelques versions spéciales, la Lamborghini Aventador n’avait pas été réellement revue depuis son lancement en 2011. Avec l’Aventador S 2017, Lamborghini retouche enfin son modèle phare, et les changements sont plus importants qu’on le croirait au premier coup d’œil.

Visuellement, l’Aventador S ne change pas beaucoup, mais elle présente tout de même quelques modifications qui rendent son design encore plus agressif. Le pare-chocs avant a été redessiné avec l’ajout d’un diffuseur et nous remarquons aussi les nouvelles ailettes distinctives positionnées de chaque côté de la vitre recouvrant le moteur à l’arrière, un clin d’œil subtil à la Murciélago. La partie avant est plus découpée tandis que l’énorme échappement au centre du pare-chocs arrière regroupe maintenant trois embouts visibles.

Tous ces changements améliorent d’un cran l’appui aérodynamique de l’Aventador S tandis que l’agilité dans les virages sera bonifiée par un système de direction à quatre roues. Nous retrouvons sous le capot le même moteur V12 de 6,5 litres, mais la puissance passe de 691 chevaux à 730. C’est seulement 10 chevaux de moins que l’Aventador SV actuelle. Cela permettra à la nouvelle Aventador d’atteindre 100 km/h en seulement 2,9 secondes.

À l’intérieur, l’habitacle se voit doté d’un écran TFT et la fonction Apple CarPlay de série. Tout cela vous semble très intéressant? Alors il faudra prévoir environ 420 000 $ US d’ici le printemps prochain, moment où l’Aventador S sera mise en vente.

Audi Q8

Dans la catégorie des véhicules plus raisonnables, Audi a dévoilé aujourd’hui son nouveau Q8 en version concept. Destiné à rivaliser avec le GLE Coupé de Mercedes-Benz et le BMW X6, le Q8 sera un VUS coupé haut de gamme qui pourrait éventuellement être offert en version hybride enfichable et électrique, en plus du modèle à essence. Il viendra se positionner après le Q7 au sommet de la hiérarchie des utilitaires sport de la gamme Audi.

Peu de détails ont été dévoilés à propos du Q8. Cela dit, Audi affirme que même s’il s’agit d’un concept, la version de production sera très semblable. Le modèle sera présenté officiellement au prochain Salon de l’auto de Détroit le 9 janvier prochain.