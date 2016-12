Huit voitures sportives en mesure d’affronter l’hiver

ADVERTISEMENT

La majorité des voitures sport sont remisées au chaud sous une housse protectrice dans un garage tempéré dès les premiers signes de l’automne. Avec leur faible garde au sol, leurs énormes jantes et bien souvent leurs roues motrices arrière, les sportives ne sont pas vraiment de bonnes alliées en hiver.

Plusieurs propriétaires préfèrent donc protéger leur bijou et leur investissement même si cela signifie qu’ils devront passer des mois à s’ennuyer au volant d’un véhicule probablement moins inspirant et performant. Un ami, dès le 1er octobre, troquait sa Chevrolet Corvette ZR1 de 647 chevaux pour un Toyota RAV4 question de profiter d’un peu plus de stabilité sur les routes enneigées. Une sage décision, mais vous n’avez jamais vu quelqu’un attendre aussi impatiemment le retour du printemps…

Quand nous sommes passionnés de la conduite et en amour avec notre voiture, l’hiver peut s’avérer un véritable enfer. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des voitures de haute performance à la conduite très aiguisée qui peuvent être conduites à longueur d’année. On ne pourra peut-être pas exploiter l’ensemble de leurs capacités sportives, mais au moins il sera possible de les conduire.





Audi R8

Il y a plusieurs modèles Audi très performants qui auraient pu se retrouver dans cette liste. L’on pense par exemple à l’ensemble des modèles S, la RS5 ou encore la RS7, et la TT. Mais le modèle le plus performant et le plus excitant de la gamme Audi, la R8, peut également se débrouiller très bien en hiver grâce à son rouage Quattro. Il ne faut cependant jamais oublier qu’elle a une faible garde au sol et que si on accroche le bas du pare-chocs en fibre de carbone, la facture sera élevée.

Enfin arrivée en Amérique du Nord, la Focus RS est dotée d’un rouage intégral performant qui assure des déplacements hivernaux sans tracas. De plus, avec son mode Drift, la RS aide son conducteur à effectuer des dérapages contrôlés même sur une surface sèche. Alors, imaginez sur une route enneigée…

Ferrari GTC4Lusso

La remplaçante de la Ferrari FF est, comme sa devancière, la seule voiture de la marque italienne à offrir la traction intégrale. Elle est également confortable et n’exige pas le même genre de compromis au niveau de l’espace et de la polyvalence qui accompagne d’autres Ferrari. Elle coûte plus que la majorité des maisons, mais au moins elle peut servir toute l’année.

Mercedes-AMG E 63 S 4Matic

Depuis quelques années, AMG multiplie l’usage du rouage intégral 4Matic de Mercedes-Benz. On le retrouve dans la CLA 45, le GLA 45, la S 63 et la CLS 63, notamment. Tous ces modèles mériteraient une place dans ce palmarès, mais j’ai choisi la E63 parce qu’elle offre selon moi le meilleur compromis entre confort, espace, polyvalence et performance de toutes les voitures AMG.

Porsche 911 Carrera 4S

La gamme 911 compte plusieurs variantes équipées d’un rouage intégral. Il y a les 911 Turbo et Turbo S ainsi que la Carrera 4, entre autres. Cela dit, la 4S offre probablement le meilleur compromis avec amplement de puissance et la possibilité d’équiper sa voiture d’une boîte manuelle.

Nissan GT-R

Comme la R8, la garde au sol de la GT-R peut causer quelques problèmes si le conducteur oublie qu’elle est basse. En contrepartie, la GT-R offre l’un des meilleurs rapports performance/prix de l’industrie, et sa traction intégrale avancée lui permet d’affronter avec confiance toutes les situations hivernales.

Subaru WRX STi

Il y a des voitures dans cette liste qui se débrouillent en hiver, et d’autres qui sont faites pour l’hiver. La Subaru WRX STi appartient à la deuxième catégorie. Plusieurs propriétaires de STi préfèrent d’ailleurs conduire leur voiture en hiver où son confort moyen est rapidement oublié.

Volkswagen Golf R

Plus raffinée que ses rivales Ford Focus RS et Subaru WRX STi, la Golf R est de loin la plus civilisée de sa catégorie. Cela dit, ses performances sont tout aussi impressionnantes et il est possible de les exploiter sans crainte grâce à la traction intégrale 4Motion.

Mention spéciale : Dodge Challenger GT

Dévoilée il y a quelques semaines, la Dodge Challenger GT est la seule muscle car à offrir la traction intégrale et pour cette seule et unique raison elle mérite sa place sur cette liste même s'il reste encore à l'évaluer sur la neige.