ADVERTISEMENT

Mais si, vous avez le temps de faire du sport. Vous ne le savez tout simplement pas encore. Mais sachez que vous pouvez faire du sport une priorité dans votre journée et ce, même si vous êtes au travail.

Et non, pas besoin de passer votre pause déjeuner à la salle de gym, ni de vous mettre à distance de votre bureau pendant toute une heure, ni même de prendre une douche, vous coiffer ou retoucher votre maquillage après.

Vous connaissez déjà certains conseils pour ne pas rester trop longtemps assis: faire des réunions debout, aller parler à un collègue au lieu de lui envoyer un courriel. Mais voici quelques exercices extrêmement simples que vous pouvez réaliser n'importe où au bureau — et aucune tenue de sport n'est requise! On ne peut en revanche pas vous promettre que vos collègues ne vont pas être intrigués, mais peut-être, qui sait, qu'ils voudront faire comme vous.

Faire pivoter sa chaise de bureau

(Damon Dahlen/Huffington Post)

Assis sur votre chaise pivotante, le dos bien droit, les pieds juste au-dessus du sol, placez le bout de vos doigts à l'avant de votre bureau. Contractez le haut du corps et utilisez vos abdominaux pour pivoter de gauche à droite. Essayez de pivoter dix fois de suite de chaque côté, trois fois par jour.

Prenez les escaliers

(Damon Dahlen/Huffington Post)

Plus vous bougez, moins vous êtes assis, mieux c'est. Si vous avez une réunion à un autre étage ou quand vous sortez déjeuner, prenez les escaliers quand c'est possible. Si vous avez seulement quelques minutes de libre, essayez de monter et descendre quelques marches qui sont proches de votre bureau.

La pause café/détente

(Damon Dahlen/Huffington Post)

N'hésitez pas à faire cet exercice à chaque fois que vous allez remplir votre tasse de café. Restez bien droit, tenez-vous en équilibre sur une jambe et soulevez l'autre en arrière. Essayez de garder cette jambe la plus droite possible, concentrez-vous pour bien contracter ces muscles. Accrochez-vous à quelque chose si vous avez du mal à tenir en équilibre. Faites-en dix de chaque jambe.

Les squat avant de s'asseoir

(Damon Dahlen/Huffington Post)

À chaque fois que vous retournez à votre bureau — que ce soit des toilettes, d'une réunion, ou de la machine à bonbons — faites cinq squats avant de vous asseoir. Avec les pieds écartés un peu plus que les épaules et la poitrine bien redressée, faites comme si vous alliez vous asseoir, jusqu'à ce que vos fesses touchent la chaise, et poussez ensuite sur vos talons pour vous redresser.

Flexions du biceps grâce à l'ordinateur

(Damon Dahlen/Huffington Post)

Si vous apportez votre ordinateur à une réunion — ce que d'ailleurs nous ne recommandons pas, pour le bien de la productivité — utilisez-le pour faire 10 flexions du biceps de chaque bras tout en marchant. Essayez d'avoir des mouvements amples, en étendant bien votre bras et en ramenant l'ordinateur bien contre votre épaule à chaque flexion. Gardez les abdominaux contractés pour engager tout le haut de votre corps quand vous marchez. Si vous n'avez pas d'ordinateur portable, une bouteille d'eau fera par exemple largement l'affaire.

Les pompes en attendant l'imprimante

(Damon Dahlen/Huffington Post)

La prochaine fois que vous courrez vers l'imprimante pour vous retrouver nez à nez avec une des documents en file d'attente, ne traînez pas. Faites 10 pompes en utilisant le mur ou le meuble le plus proche. Les bras doivent être écartés un peu plus que les épaules. Gardez la colonne vertébrale bien droite, baissez-vous jusqu'au meuble, gardez les coudes le long du corps. Plus vous vous inclinez, plus ce sera facile. Un exercice plus propre et plus approprié que si vous le faisiez par terre!

Abonnez-vous à notre page sur Facebook

Suivez-nous sur Twitter